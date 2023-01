Una vez que el director deportivo del Guadalajara Fernando Hierro le confirmó a Santiago Ormeño que las posibilidades de jugar en Chivas eran mínimas al ser la cuarta opción, el jugador se reunió con su representante para ver qué acción tomarían, ya que Chivas es dueño de sus derechos federativos y existe un contrato por tres años, el cual se lo hizo en su momento Ricardo Peláez, cuando era el director deportivo.

El representante del delantero le ha indicado a la dirigencia que está bien, analizarán opciones si es que hay alguna, para ver la viabilidad de tomarla siempre y cuando se respeten los 45 mil dólares que tiene firmado por contrato, a cobrar por mes.

Lee también: Esclava de Cristiano Ronaldo: Así diría la identificación de Georgina Rodríguez en Arabia Saudita

En caso de que ninguna oferta les sea atractiva en lo deportivo el jugador se apegará al contrato que hay firmado, es decir, estarán cobrando alrededor de 900 mil pesos mensuales ya que sienten pasó demasiado tiempo para informarles que no entraba en planes y perdieron mucho tiempo, porque ya las plantillas en la Liga MX están formadas, lo cual dificulta su contratación con alguna otra institución.

Al final de esta historia le restan todavía algunos capítulos, ya que Ormeño no está en posibilidades de ir a otro equipo sin recibir en lo económico que tiene firmado con el Guadalajara. De hecho la institución tapatía ya tocó base con el Puebla para ver si les interesaría tenerlo en sus filas, la respuesta fue que sí, pero no en ese costo, que si Chivas ponía la gran parte del sueldo, no habría ningún problema.

Hierro continúa en negociaciones para buscar la mejor solución tanto para la institución como para el jugador, por lo pronto no hay avance.