Checo Pérez usará casco inspirado en película de Marvel para el GP de Brasil

A unos días del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 y también del estreno de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el piloto mexicano Sergio Pérez se unió a la euforia por el estreno de la nueva cinta de Marvel y presentó el casco con el que correrá en el Autódromo José Carlos Pace el siguiente fin de semana.



El piloto de Red Bull forma parte de la promoción del filme con el casco edición especial inspirado en el superhéroe del Universo Marvel, que tiene los colores gris como base, además de detalles dorados y en la parte de arriba se encuentra el símbolo de Pantera Negra; además del símbolo de Red Bull, que gracias a sus colores luce a la perfección.



Mi casco para el fin de semana, ¿les gusta?

Ojalá seamos tan rápidos como Pantera Negra #wakandaporsiempre #BrazilGP

My helmet for the next race, your thoughts?

Hope we can be as fast as Black Panther #wakandaforever pic.twitter.com/9NhCgn4nUv

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) November 8, 2022