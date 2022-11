Checo Pérez termina segundo en la práctica libre 2 del GP de Brasil

Checo Pérez mejoró su rendimiento en el Gran Premio de Brasil y terminó en el segundo puesto durante la práctica libre 2.

El mejor tiempo fue para Esteban Ocon de la escudería Alpine, que terminó en el primer sitio con 1:14.604 en el cronómetro.

Le siguió Checo Pérez que marcó un tiempo de 1:14.788 y en el tercer sitio está George Russell, el piloto de Mercedes registró 1:14.916.



El que llamó la atención en el Gran Premio de Brasil el viernes fue el piloto de Haas, Kevin Magnussen, ya que ganó la pole position para la carrera sprint del sábado.

Para la práctica libre 2 Magnussen terminó hasta la novena posición con 1:15.815 en el cronómetro.

Checo Pérez y el resto de los pilotos regresarán este sábado al Autódromo José Carlos Pace para disputar la carrera sprint a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.



