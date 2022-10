Checo Pérez ocupa el primer lugar en el ranking de pilotos de la Fórmula 1

El triunfo en el Gran Premio de Singapur bastó para que Sergio Pérez fuera colocado en el primer lugar del Power Rankings con una calificación de 9.4 puntos, mismos que lo mantienen en el Top 10 en la clasificación general de la temporada.

A pesar de llevarse el circuito urbano de Marina Bay, donde dominó gran parte de la carrera, la Fórmula 1 consideró que no le pueden dar un ‘10’ a Checo Pérez ya que en la clasificación del sábado culminó en la segunda posición, además de que fue sancionado cinco segundos después de la carrera del domingo.



The latest PowerRankings are in!

It's @SChecoPerez who claims the top spot #SingaporeGP @aramco pic.twitter.com/Z5hDDR9Jj7

— Formula 1 (@F1) October 5, 2022