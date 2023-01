Los karts son ese espacio en el automovilismo que algunos practican como diversión y otros para comenzar sus carreras dentro del deporte motor.

Y es que pasar por el kartismo es un requisito obligatorio si lo que se quiere es más adelante tener un rol en alguna de las cientos de categorías que existen.

Pasos que claro siguió Checo Pérez desde niño y que ahora comparte con su hijo Sergio y su sobrino Sebastián.

Esta vez un video ha revelado el momento en que estos tres mencionados están en la pista, corriendo karts. Las imágenes muestran a los dos niños corriendo muy cerca, cuando de pronto aparece a toda velocidad el piloto de Red Bull y los supera.

"Learning from the best"

Checo was karting with his son (#11), his nephew Sebastián (#1) and the rest of the karting class at his circuit today.

Chequito was overtaking Willy's son (#13), and Checo took the chance to overtake both

: willyflores | instagram (stories) pic.twitter.com/jf69n4WSvQ

— nina (@PEREZRAClNG) January 28, 2023