Este domingo se llevará a cabo la decimoquinta carrera de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos. Después de la clasificación de este sábado, el neerlandés Max Verstappen saldrá en primer lugar, seguido por Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr.

El mexicano Sergio Pérez sufrió un accidente en la última vuelta que lo terminó por ubicar en la quinta posición de arranque. El director de Red Bull Racing, Christian Horner, se lamentó por el incidente del piloto azteca.



Por el otro lado, Pérez, que se encuentra en la segunda posición en la pelea por el campeonato de pilotos con 191 puntos, tendrá que hacer una gran carrera si planea meterse entre los primeros tres y no verse superado en esa tabla por Charles Leclerc, quien está tan solo cinco puntos debajo del mexicano, y que ya declaró que su objetivo será terminar lo más arriba posible.



Mucho trabajo por hacer para mañana meternos en la pelea #DutchGP

Plenty of work to do to be in the mix tomorrow #Vamoos pic.twitter.com/rIKBVmLhO1

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 2, 2022