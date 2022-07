El Gran Premio de Australia dejó un mal sabor para los organizadores, pilotos y aficionados al automovilismo, las múltiples quejas y denuncias por redes sociales sobre acoso, racismo y homofobia en las gradas del Red Bull Ring generaron múltiples críticas por parte de los pilotos.

Uno de ellos fue el mexicano de Sergio 'Checo' Pérez, quien ante los comentarios pidió un castigo ejemplar para los fanáticos que tienen un mal comportamiento en las gradas.

“Esperemos que los veten de por vida, no les vuelvan a dar la bienvenida. Creo que unos cuantos aficionados no deberían de tener permitido avergonzarnos así”.



El piloto de Red Bull agregó que los aficionados que se comportan de manera negativa no deben tener lugar en espectáculos como la F1.

“Esos aficionados no representan al deporte, no comparten los valores y no son bienvenidos. Así de simple”.

Otro piloto que se unió al mensaje contra la violencia fue Lewis Hamilton, quien durante las prácticas en Austria fue abucheado tras impactar su auto.

“Necesitamos hacer más. Yo sé que la Fórmula 1 y Stefano están enfocados en hacer más y definitivamente se lo están tomando en serio, especialmente después de la última carrera”, indicó Hamilton.