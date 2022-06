Sergio ‘Checo’ Pérez logró mejorar su tiempo en el Gran Premio de Canadá y durante la práctica libre 3 del Gran Premio de Canadá terminó en el octavo lugar, sin embargo, queda lejos de los lugares que hab{ia conseguido a lo largo de la temporada.

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial, que se disputó, en condiciones de mojado, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

En su mejor vuelta, Alonso cubrió los 4.361 metros de la mojada pista de Montreal, con neumático intermedio, en un minuto, 33 segundos y 836 milésimas, 53 menos que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) y con 55 de ventaja sobre el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), dos pilotos que lograron sus tiempos con el mismo compuesto que el doble campeón mundial asturiano y que acabaron la sesión en segunda y tercera posición, respectivamente.

La sesión de calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las 15:00 horas.



La práctica libre 3 del Gran Premio de Canadá volvió a vivirse bajo la lluvia, situación que complicó a los pilotos de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen.

Durante la transmisión se observó que ambos monoplazas se barrian en las curvas debido al agua que presentó el circuito.

Verstappen fue el que más batalló, en los minutos finales de la última práctica salió de la pista en la curva 2, aunque evito chocar contra las barreras y regresó para seguir corriendo.

Al final, Checo Pérez y Max Verstappen concluyeron octavo y noveno, respectivamente.

