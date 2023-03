Champions League: Mbappé decepcionado ante la eliminación del PSG

Luego de la derrota del Paris Saint-Germain (PSG) ante el Bayern Múnich, el delantero francés Kylian Mbappé aseguró que está "decepcionado" y que la plantilla del equipo alemán está "hecha para ganar la Champions League".

En zona mixta, Mbappé detalló que su objetivo es "ganar el campeonato" y que, en lo que respecta a su continuidad, "ya veremos", pues se mostró tranquilo ante el resultado contra Bayern Múnich.

Lee también: Con Messi y Mbappé, PSG queda eliminado de la Champions League

Y es que, con la eliminación de los parisinos en octavos de final, este sería el segundo año en el que Paris Saint-Germain queda fuera de la Champions League.

Mbappé evitó hablar de lo que sucederá con su carrera deportiva. Esto, después de que firmó una extensión de contrato para permanecer con el PSG hasta el 2025. Sin embargo, medios franceses señalan que podría salir del equipo a mediados del año en curso.

A pesar de que tiene jugadores que, en el mercado internacional, valen millones de dólares —no sólo Mbappé, también Messi y Neymar— el Paris Saint-Germain no ha podido ser campeón de la Champions League. Lo más lejos que llegó fue a la final del 2020, donde también perdió ante el Bayern Múnich.

"Otra decepción. ¿Hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, es lo más importante, otra cosa no me importa", sentenció el jugador francés.