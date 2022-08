Carlos Vela vuelve a "batear" a la Selección Mexicana

La postura no ha cambiado, pero -por si las dudas- Carlos Vela ha vuelto a dejar en claro que no tiene la más mínima intención de volver a la Selección Mexicana, más allá del buen momento que vive.

El delantero quintanarroense marcó uno de los dos goles con los que la selección de la Major League Soccer se impuso a la de la Liga MX (2-1) en el Juego de Estrellas celebrado el miércoles. "Cracklitos" sería un jugador muy importante para el Tricolor, pero no le interesa.



"Uno en su carrera y en la vida toma decisiones, y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera, has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decidir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100% en un lado, es mejor no estorbar", dijo el atacante del Los Ángeles FC en entrevista con Telemundo Deportes.

La alusión es muy clara a la Selección Nacional, por lo que vuelve a dejar en claro que no la integrará.