Carlos González se despide de Tigres: En Toluca puedo volver a ser quien soy

Carlos González se va de los Tigres por la puerta de atrás. El paraguayo nunca alcanzo la adaptación deseada y será nuevo jugador del Toluca.

El delantero ya se despidió de sus compañeros y espera retomar su nivel con los Diablos Rojos, a partir del próximo torneo Apertura 2022.

“Yo ya me voy a Toluca, hoy me presenté para despedirme de todos y sólo queda firmar con ellos. Ya me desligué de Tigres como tal así que, me voy tranquilo”, declaró afuera del estadio Universitario.



El ex de Pumas y Necaxa se va tranquilo del equipo felino y considera que en el equipo escarlata “volverá a ser quien es”.

“Me voy tranquilo sabiendo que pude dar lo mejor de mí, quizás se esperaba mucho más pero el futbol tiene estas cosas. Uno sabe quién es y sé que con Toluca puedo volver a ser quien soy, no me voy tan feliz porque sé que pude haber entregado más pero el futbol es así”, agregó Charlie.

“He pasado por muchas cosas. No era una decisión fácil pero las partes fueron así. Uno siempre quiere jugar y competir y si te lo hacen sentir de esa forma en que quizás no ibas a ser prioridad tenían que verlo conmigo”, explicó un poco sobre el motivo de su salida de los Tigres de Miguel Herrera.