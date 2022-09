Carlos Acevedo lanza mensaje tras su ausencia de la Selección Mexicana

Posiblemente, Carlos Acevedo sea de los pocos jugadores que unen a prensa y afición para “pedir” su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, Gerardo “Tata” Martino no lo ve igual y no lo convocó para los próximos duelos ante Perú y Colombia, rumbo a la Copa del Mundo. Ante esto, el arquero de los Guerreros dio su postura.



“No hay injusticias. Yo voy a seguir trabajando al máximo, todavía no es la lista final. Hay una frase que me encanta y se la doy a todo aquel que me ha dado esas buenas vibras y es que la ‘esperanza muere al final”, declaró Acevedo tras el empate (3-3) ante el América.

El portero de 26 años no niega que fue un duro golpe no verse en la lista del ‘Tata’; sin embargo, asegura que no bajará los brazos por colarse al Mundial de Qatar 2022.

“Hay cosas para mejorar por supuesto y voy a seguir al final. Somos personas, a veces la gente no ve ese lado, somos humanos, tenemos emociones encontradas, pero bueno, esto a mi me motiva a seguir trabajando con mi esencia, no voy a cruzar los brazos porque esto no se acaba hasta que se acaba”, agregó.