Canelo Álvarez recibe amenaza de boxeador, ¿Están en riesgo sus campeonatos?

Saúl Álvarez hizo historia cuando el 6 de noviembre del 2021 despojó del campeonato de peso supermediano de la FIB a Caleb Plant y así convirtirse en el primer púgil de la historia en unificar los títulos de esta categoría.

Tras la primera defensa de estos campeonatos contra Gennady Golovkin, al ‘Canelo’ se le cuestionó quién será su próximo rival, y ya hay alguien quien alzó la mano para buscar la revancha ante el mexicano que le quitó su título y le propinó su primera derrota como profesional.



El estadounidense Caleb Plant está en preparación para pelear el próximo 15 de octubre contra Anthony Dirrell y tras este compromiso quiere volverse a enfilar para tener esa revancha contra el ‘Canelo’ Álvarez. Incluso, se dijo dispuesto a enfrentar a los mejores de la categoría para poder llegar a su objetivo.

“Quiero una revancha con Canelo y si para ello tengo que enfrentar hasta a los mejores boxeadores de la división de los supermedianos para conseguirlo, entonces eso es lo que haré”, reconoció Plant en FightHype.



I know some want the position I’m in. Some put the work in, some wait for handouts that’s the difference in men- @whoisconway pic.twitter.com/mUK8cm9F6s

— CalebPlant (@SweetHandsPlant) September 28, 2022