El Youtuber Jake Paul, quien el domingo pasado perdió su racha invicta como boxeador, sigue despertando comentarios en el mundo del pugilismo.

El peleador mexicano Luis Nery, quien presume más de treinta triunfos como profesional, no se anda con titubeos al preguntarle si él enfrentaría a un rival como el influencer estadounidense.

“Yo no aceptaría una pelea con un influencer, es tirar toda tu carrera, no lo haría”, asegura. “Fue una pelea que, así como pasó, se va a olvidar, porque son peleas que no valen la pena”, agrega El Pantera, en referencia al duelo entre Jake Paul y Tommy Fury, que terminó con victoria del segundo.



“Como boxeador es muy malo”, arremete Nery, sobre Jake Paul, “un peleador que no tiene futuro, menos en la categoría en la que está”.

Aunque le da cierto crédito, “lo respeto porque tiene el valor de subirse al ring, no cualquiera lo hace”.

Y al cuestionarlo sobre si é haría un combate en otro tipo de escenario, por ejemplo en las artes marciales mixtas, dice. “Contra uno de mi peso, me meto a pelear también, siempre y cuando sea una pelea pareja. Brandon Moreno contra Luis Pantera Nery”, bromea.

