Zulina la 'Loba' Muñoz acecha a la campeona Yulihan Luna  

Ocho meses han pasado desde la noche en que Zulina la ‘Loba’ Muñoz volvió a sonreír, tras convertirse en campeona internacional gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En su mente estaba el mundial de la categoría y había dado un primer paso venciendo a Valeria la ‘Pequeña’ Pérez.

Sin embargo, unos días después todo se vino abajo, la pandemia le impidió perseguir su meta y de alguna manera, lo sigue haciendo. “Se cayó la pelea del 28 (noviembre) porque el promotor se enfermó”, lamentó. La promesa de realizar la función en diciembre o enero no la tranquiliza, “no puedo quedarme esperando”.

Y sí, la incertidumbre es una fuerte rival en su camino, “no tengo promotor como tal, y a los que les están dando trabajo es a los que están firmados. Platiqué con un promotor de Tijuana, y puede ser que empezando el año ocurran cosas muy buenas, yo entraría en febrero en uno de sus eventos”.

Mientras no se vea con los guantes puestos y a punto de subir al ring, no lo creerá. “La verdad es muy difícil y hay días que la motivación se termina, porque no ves para cuándo se acabe esto. No es tan fácil que te agarren como rival con el nombre y la experiencia que tienes, por lo mismo que no todas pueden ahora entrenar a tope”.

Pese a todo, ser campeona del mundo es su objetivo, y la mira está puesta en Yulihan la ‘Cobrita’ Luna, quien destronó a Mariana Juárez. “Ella ya había sido campeona del mundo, la conozco desde hace tiempo, sabía que peligraba mucho la ‘Barby’. No sé bien qué tan cerca estemos de pelear, tal vez vayamos por distintos caminos y cuando ella esté más consolidada podamos enfrentarnos por el cinturón. A mi me interesa ese campeonato, independientemente de quien lo ostente, así que tengo en la mira a Yulihan”, sentenció.