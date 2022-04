VIDEO: Tyson Fury y su espectacular entrada en Wembley

El boxeador británico, Tyson Fury, se enfrenta a Dillian Whyte por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo y antes de sorprender en el ring, lo hizo con su entrada al cuadrilátero.

La pelea se realiza en el estadio de Wembley y Tyson Fury salió al ritmo de “Sex is on fire” de Kings of Leon para después sentarse es una silla como de la corona británica, haciendo referencia a su apodo, “The Gypsy King” (El Rey de los Gitanos).



Tyson Fury is walking to the ring to “Sex is on fire” by @KingsOfLeon

My man bringing the entrance

@btsportsbxing pic.twitter.com/NqdGMVsqGp

— Trey Wallace (@TreyWallace_) April 23, 2022