A "Saúl "Canelo" Álvarez ya no le importan y está harto de sus detractores

Después de ser campeón mundial en cuatro diferentes categorías y sólo tener una derrota (Floyd Mayweather Jr.) durante 15 años de carrera profesional, Saúl Álvarez se ha cansado de tratar de cambiar la perspectiva que un sector de la afición en México tiene sobre él. Es más, ya no le importa.

El Canelo conoce de las críticas por enfrentar al turco Avni Yildirim, el sábado en el estadio Hard Rock, pero sólo lo ve como un slabón más en la larga cadena construida por sus detractores.

“Realmente, no tengo que dar alguna explicación, porque nunca estarán contentos con nada”, sentencia el actual monarca supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), en entrevista con BoxingScene. “Acabo de pelear con el número uno en las 168 libras [Callum Smith] y tampoco están contentos con eso. No tengo nada que decir, ni nada que explicar. No me importa”.

Pese a que el récord de Yildirim (21-2, 12 KO’s) es más bien discreto, Álvarez considera que sostendrá un combate difícil, ya que el europeo querrá demostrar que puede vencer a un boxeador que está en la cúspide de su carrera.

“Va a venir a quererme arrancar la cabeza, a querer ganarme, sin dudas”, considera el Canelo. “Es un boxeador fuerte, quien siempre presiona en las peleas. Estamos listos para eso, y estamos listos para ganar”.

“Tiene mucha valentía. Puede ser peligroso, porque es un peleador bastante fuerte. No hay duda de que soy un boxeador que tiene más cualidades, pero —en el boxeo— siempre debes estar atento”.

