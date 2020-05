Los mexicanos miembros del Salón de la Fama del Boxeo Internacional

El Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota, Nueva York, Estados Unidos; es el recinto donde se honran a los grandes peleadores alrededor del mundo.

Los Miembros de la Asociación de Escritores de Boxeo de América y un panel internacional de historiadores del boxeo emiten su voto para poder elegir a los boxeadores que recibirán la distinción.

Hay integrantes de países como Japón, Inglaterra, Canadá, México, Sudáfrica, Alemania, Puerto Rico y Estados Unidos.

LEER TAMBIÉN: UFC burla el aislamiento y ofrece función de 12 peleas

Cada año, en el mes de diciembre, son anunciados los que formarán parte del recinto y es en junio del siguiente año, cuando se realiza la ceremonia en honor a los boxeadores y personalidades que han aportado a la historia de este deporte.

Los peleadores deben esperar al menos cinco años después del retiro para poder ser elegibles; las categorías para los boxeadores exaltados al Salón de la Fama del Boxeo Internacional se dividen en:

• Era Moderna (última pelea no antes de 1989)

• Era Antigua o 'Old Timers' (última pelea no antes de 1893 y hasta 1988)

• Pioneros (última pelea hasta 1892)

Además existen las secciones de 'No participantes' en la que se encuentran entrenadores, promotores y directivos. Por último está la sección de 'Observadores', que se integra por periodistas, fotógrafos, guionistas, artistas e historiadores que han aportado a la historia del boxeo.

Esta es la lista de los mexicanos que son miembros del Salón de la Fama del Boxeo, también están incluidos los peleadores que en algún momento decidieron representar a México, luego de nacionalizarse:

Peleadores de la Era Moderna

•José 'Mantequilla' Nápoles / Cubano - Mexicano (1990) Récord 81-7-0; 54 KO

• Rubén 'Púas' Olivares (1991) Récord 89-13-3; 79 KO

• Salvador 'Sal' Sánchez (1991) Récord 44-1-1; 32 KO

• Carlos Zárate (1994) Récord 66-4-0; 63 KO

• Miguel Canto (1998) Récord 61-9-4; 15 KO

• Vicente Saldívar (1999) Récord 37-3-0; 26 KO

• Ultiminio Ramos / Cubano - Mexicano (2001) Récord 55-7-4; 40 KO

• José 'Pipino' Cuevas (2002) Récord 35-15-0; 31 KO

• Carlos Palomino (2004) Récord 31-4-3; 19 KO

• Daniel Zaragoza (2004) Récord 55-8-3; 28 KO

• Humberto 'Chiquita' González (2006) Récord 43-3-0; 30 KO

• Ricardo 'Finito' López (2007) Récord 51-0-1; 38 KO

• Julio César Chávez (2011) Récord 107-6-2; 86 KO

• Óscar de la Hoya / México - Americano (2014) Récord 39-6-0; 30 KO

• Lupe Pintor (2016) Récord 56-14-2; 42 KO

• Marco Antonio (2017) Récord 67-7-0; 44 KO

• Erik 'Terrible' Morales (2018) Récord 52-9-0; 36 KO

• Juan Manuel 'Dinamita' Márquez (Pendiente, será exaltado en 2021) Récord 56-7-1; 40 KO

Peleadores 'Old Timer'

• Alberto 'Baby' Arizmendi (2004) Récord 87-26-14; 20 KO No Participantes

• Ignacio 'Nacho' Beristáin

• Arturo 'Cuyo' Hernández

• Rafael 'Cobra' Mendoza

• José Sulaimán (Presidente del Consejo Mundial de Boxeo)