La revancha Andy Ruiz vs Anthony Joshua será en Arabia Saudita

Al final los petrodólares pudieron más y la revancha entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua se llevará a cabo el 7 de diciembre en Arabia Saudita.

El mexicano qué sorprendió al noquear a Joshua para arrebatarle los títulos de los pesos pesados de la AMB, OMB y FIB no quiso ir al Reino Unido para combatir en la tierra de Joshua y en búsqueda de una bolsa de 50 millones de dólares aceptó la oferta de viajar a la península arábiga.

La información la dio a conocer Mike Coppinger, periodista estadounidense de boxeo que añadió que la ciudad donde se realizará la pelea es Riad, capital y principal centro de negocios de Arabia Saudita.

Joshua pertenece a DAZN por lo que la pelea será televisada en Estados Unidos y otros nueve mercados por esta plataforma de streaming.

It’s official! #RuizJoshua2 will take place in Diriyah, Saudi Arabia on December 7 #ClashOnTheDunes #COTD pic.twitter.com/AC2ZAFWKRn

