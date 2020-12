Jaky Calvo sufre edema cerebral, tras pelea desigual en Monterrey 

Entre ocho y diez kilos de diferencia sobre el ring, además de la falta de criterio del réferi en turno, estuvieron a punto de provocar una tragedia en la pelea que le causó un edema cerebral a la boxeadora Jaky Calvo.

La cita fue el pasado viernes en el Cintermex de Monterrey, donde bajo la promoción de King Molina, y el aval de la Comisión de Boxeo local, se permitió el duelo entre Calvo, quien es campeona internacional mosca del CMB, y Hedna Maltos, que es supergallo.

"Ahora sé que ella es peso supergallo (55.300 kilos). Yo soy mosca (50.800 kilos), pero en el pesaje las dos dimos 51 kilos. Me di cuenta de la diferencia ya en el ring.

La negligencia de la comisión de Monterrey comenzó en la arena, porque desde que llegamos no hubo un chequeo médico previo a la pelea, como se hace en todas partes, ni tampoco hubo peso-arena para controlar el rebote, porque ella llegó como en 60 kilos o más.

Salió con el short casi hasta el pecho y una playera para que no se le notara el sobrepeso, cuando le pegaba ni la movía y se la pasó dando cabezazos sin que el réferi le dijera algo”.

Ante el dolor por los impactos prohibidos, Calvo no salió al quinto de los ocho asaltos pactados. “Se me paralizó el ojo y el doctor de ring sólo me revisó con su lámpara, no me dijo más; los de la ambulancia me dieron una pastilla y me colocaron una botella fría”.

Ya en los vestidores, sintió náuseas y empezó a vomitar. "Ya que pasó el malestar, nos fuimos al hotel y de ahí al aeropuerto. Mi mamá es enfermera y fue quien me atendió en esos momentos. No quisimos quedarnos por los riesgos que hay con el Covid".

De regreso en la Ciudad de México, se realizó los estudios necesarios que revelaron el edema cerebral. "Todos los gastos los estoy solventando yo, porque la empresa King Molina, la que hizo la función, no se ha hecho cargo de nada. El médico que me revisó acá (Ciudad de México), me comentó que de haber seguido, pude sufrir un derrame cerebral".

Calvo debe cumplir con un tratamiento de tres semanas, antes de hacerse una nueva tomografía y resonancia, para conocer los pasos a seguir.

