Quince años han pasado desde que la boxeadora Jackie Nava protagonizó un momento vital en la historia del pugilismo femenil, al ser la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“En ese momento no me cayó el veinte lo que significaba ser la primera campeona del CMB, solo fui por el título (supergallo) y hasta después me di cuenta del significado y que se abrieron muchas puertas”, comparte.

Así que si algún lujo puede darse la fronteriza, es el de no obsesionarse por un combate contra la actual monarca gallo, Mariana Juárez, con quien tenía pactada una pelea en mayo pasado, cita que la pandemia de Covid-19 canceló.

Ha cambiado mucho el boxeo femenil desde que se ciñó su primer fajín, pero lamenta que haya rezagos como el del salario, “y ahora con el tema de la pandemia se agudiza ese asunto para que haya menos dinero para nosotras”, aunque espera que cambie.