Isis Vargas advierte que puede destronar a Yamileth Mercado

Convencida de que está físicamente lista para ser una retadora de peligro para Yamileth Mercado, campeona supergallo del Consejo Mundial de Boxeo , Isis Vargas recibió con agradó la oportunidad de ir por el cetro del orbe este sábado en la la ciudad de Chihuahua.

Después de que Zulina Muñoz tuviera que abandonar la pelea, debido a problemas de salud, la capitalina entrará al quite y no quiere ser un rival de relleno para la monarca. "Nos avisaron hace cinco días, la aceptamos, estamos preparadas para estos encuentros y por eso mismo no dejamos de entrenar, no me descuido. Las cosas pasan por algo y así se acomodaron", comparte la púgil capitalina.



Sobre su próxima rival, aceptó que es una peleadora complicada y de gran nivel, "una boxeadora fuerte, pero me gustan los retos grandes. Hay que pasar por las grandes pruebas para superarlas y siento que será una buena pelea. Creo que será pareja. Tenemos la misma edad (24 años) y hambre de triunfo. Yamileth no querrá perder su título y yo tengo la meta de conseguir ese cinturón".

Con récord de nueve triunfos, tres por la vía del nocaut, la llamada 'Emperatriz' confía en llevar al límite a Mercado y ser la ganadora. "Me gustaría que la pelea fuera limpia. Que no haya preferencia y haya transparencia en ese aspecto. Repito, no estamos fuera de ritmo, ando en el gimnasio, siempre cuido el peso para cualquier pelea, a pesar del poco tiempo de aceptar la pelea", explicó.

Además, ya conoce a Mercado sobre el ring, pues han tenido sesiones de sparring en el pasado. "Todas nos preparamos para ganar. Nadie es invencible. Creo que con una buena estrategia y sabiendo el estilo de Yamileth le podemos ganar".