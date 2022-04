El 'Pitbull' Cruz buscará catapultar su carrera venciendo a Yuriorkis Gamboa

El pasado 5 de diciembre, Isaac Cruz sufrió su segunda derrota como profesional, pero llevar hasta la decisión al campeón Gervonta Davis lo puso en el mapa mundial del boxeo, como un serio aspirante a ser monarca del orbe.

Así que a los 23 años de edad, el púgil capitalino sabe que es el momento para catapultar su carrera, cuando se mida al cubano Yuriorkis Gamboa, el próximo 16 de abril en el estadio AT&T de Arlington, Texas.

"Me siento muy contento y en óptimas condiciones para enfrentar a un gran peleador, con amplia experiencia y nombre. Sabemos lo que él ya consiguió, pero no le voy a regalar nada, me preparé para dar una gran pelea", advierte en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.



El 'Pitbull', quien es parte de 'Paquiao Promotions', reconoce que su cita con Gervonta Davis le dio la experiencia necesaria para vencer al rival que le pongan enfrente. "Me dejó mucho respeto en todo el medio. Demostré que estoy para los grandes nombres y no me da miedo enfrentarlos".

Avecinado al sur de la Ciudad de México, Cruz, quien busca su triunfo 23, está a punto de viajar a Texas, donde será su siguiente combate.

"Es un orgullo representar a México en el boxeo, y me motiva para ser un ejemplo de los jóvenes, que en lugar de agarrar un vicio se dediquen al deporte. Yo vengo de una dinastía de boxeo y decidí no ser uno más y creo que voy por el camino correcto", dice el muchacho que comparte espacio de entrenamiento con decenas de jóvenes y niños que lo admiran.



Reconocimiento que se replica en cada nuevo duelo que sostiene en territorio estadounidense. "Desde la primera vez que me presenté en Nueva York, hubo una gran reacción de los mexicanos que están allá, pero también de los estadounidenses, eso es un plus, una motivación extra".

Este jueves, para cerrar su preparación, hará un entrenamiento abierto en el gimnasio de la Casa Popular en la Alcaldía Magdalena Contreras, de donde es originario.

