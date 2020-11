Las polémicas declaraciones de Julio César Chávez Jr. no terminan. En esta ocasión, el ‘Junior’ respondió a las burlas del pugilista Edgar Berlanga, después de que lo retó y arremetió que le ‘sacará todo el perico’ a golpes.



Julio César Chávez Jr. le contesta el reto a Edgar Berlanga y le habla sobre el @jcchavezjr1 @Jcchavez115 pic.twitter.com/aDufgeybmn — Frases de Boxeo (@FrasesdeBoxeo) November 17, 2020

Chávez Jr. no tardó en responderle a través de sus redes sociales, donde aclara que ‘hay un boxeador que me retó, que me va a sacar el perico, pero está bien pendejo, el perico no se saca, se mete’, manifestó.

Las provocaciones no cesaron y Berlanga respondió el mensaje del mexicano donde nada más utiliza emojis de burla. El puertorriqueño se encuentra en la división super mediana donde aspira a lograr el título mundial.