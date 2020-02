Al menos tres decisiones en contra, las que en su momento consideró como ‘robos’ por parte de los jueces, estuvieron a punto de provocar que Jaky Calvo ‘aventara la toalla’ y dejara el boxeo profesional.

Sin embargo, tuvo la paciencia para soportar esos tropiezos y su premio fue el campeonato internacional de peso mosca, avalado por el CMB, que ahora presume en su cintura.

La 'Pequeña Lulú', hermana de la 'Barbie' Juárez, ha sido un escollo complicado de superar para la púgil capitalina, quien pasa sus días entre su trabajo en recursos humanos, los entrenamientos y el sueño de en algún momento llegar a trabajar en un medio de comunicación. “Me gusta redactar”, ataja, con una sonrisa cómplice de sus aventuras.

Empezó su carrera con descalabros, dos de ellos con la ‘Pequeña Lulú’, después se enrachó y destronó a Judith ‘Peligrosa’ Rodríguez, quien nunca había tocado la lona, “yo la mandé dos veces”, presume.

Pero sabe que no todo es ganar, “porque no aprenderías de tus errores. Ahora ya sé cómo es el box y sé que no eres intocable. Este deporte fue un cambio de 360 grados en mi vida, me dio la disciplina que me obliga a volver siempre al gimnasio”.

Así que no duda en presumirse como monarca. “Siento que ya merezco que me llamen campeona, he tenido una carrera de altibajos y soy una persona normal en mi vida diaria, así que todo lo que voy consiguiendo lo valoro. Eso sí, sé que no todo es deporte, cuando ya no quiera nada con el box, tengo una carrera que me respalda”.

Por ahora, goza ser monarca y no suelta el cinturón que la avala. “También les pertenece a todos los que me apoyan, ahora sé que tengo una responsabilidad mayor. De niña, admiraba a la ‘Joya’ Moreno, a Jackie Nava, una gran persona que me aconseja, a Ana María Torres, ellas abrieron el camino y las respeto”.

Y las honra arriba del ring, donde suele respaldar sus palabras con golpes poderosos. “Soy una estilista nata, pero a lo que me peleen le entro, manejo las dos guardias y eso me da una ventaja sobre la que me pongan enfrente”.

Un momento profesional que la hace soñar y aspirar a mejores lugares en el panorama femenil. “Tengo en mente a la ‘Roca’ Zamora, también una revancha con ‘Lulú’, no siento nada malo por ella pero sé que llegaría en otras condiciones al duelo y el resultado sería a mi favor”.