A poco más de un mes de medirse con el ruso Dmitry Bivol, en busca del cinturón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Saúl 'Canelo' Álvarez ha recibido un importante aliciente.

El Canelo fue condecorado como “Púgil del Año” por la Asociación de Escritores de Boxeo en Estados Unidos (BWAA, por sus siglas en inglés), uno de los reconocimientos con mayor linaje en el deporte de los puños.

Es la segunda ocasión que el tapatío se lleva el reconocimiento (la anterior fue en 2019) y es el primer boxeador mexicano que lo recibe en un par de ocasiones. De hecho, sólo él y Julio César Chávez lo han obtenido.



BWAA 2021 AWARDS

Fighter Of The Year: Canelo Alvarez @Canelo

Fight of the Year: @Tyson_Fury vs @BronzeBomber III

Trainer & Manager of the Year: Eddy Reynoso @CANELOTEAM

Good Guy Award: @daviddiamante

Long & Meritorious Service 2021: @michael_buffer

Courage Award: @Klitschko pic.twitter.com/DnET2xyuEt

— BWAA (@boxingwriters) March 30, 2022