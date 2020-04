Andy Ruiz pide una tercera pelea con Anthony Joshua

Andy Ruiz lanzó un reto al campeón unificado de los pesos pesados, el británico Anthony Joshua, para que acepte enfrentarlo por tercera ocasión, apenas cuatro meses de que el inglés se quedó con la pelea de revancha.

"Yo tengo el primer (episodio). Tú tienes el segundo. Vamos a hacerlo por tercera vez y veamos qué pasa", sostuvo el mexicano en su cuenta de Twitter en respuesta a una nota del periódico inglés Daily Mail.

La nota es una entrevista con el promotor de Joshua, Eddie Hearn, quien habría dicho que su peleador se habría negado en caso de ofrecerle dinero para que se apartara de una pelea.

Lo anterior, a referencia sobre el caso de Deontay Wilder, quien se le habría ofrecido dinero por parte del mismo Hearn para que rescindiera su derecho contractual a tener una trilogía con Tyson Fury, quien lo derrotó por nocaut a principios de año.

I got the first one, you got the second. Let‘s run it back a third time and see what’s up pic.twitter.com/wpyWHotQbk

— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) April 13, 2020