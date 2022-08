Big Mami va por el título femenil de Robles y quiere la cabellera del Fresero Jr

Una de las principales caras de la división femenil de la lucha libre en México es Big Mami, quien tiene una gran trayectoria en el pancracio nacional y que el próximo 2 de septiembre en la Arena San Juan Pantitlán tendrá la oportunidad de disputar el Campeonato Femenil de Robles Promotions ante Baronessa.

Oportunidad única para reafirmar que es una de las mejores mujeres de la actualidad, “Por fin se me dio la oportunidad de ese gran campeonato. Lo que toda luchadora busca es ser campeona femenil de la empresa en donde esté y en esta ocasión se me está dando la oportunidad para pelear por este campeonato femenil”, declaró para EL UNIVERSAL Deportes.

Sin duda, es la gran favorita del público para obtener el cinturón, aunque ella no se confía y destaca la fortaleza de la campeona, “No me gusta dormir en mis laureles, no me gusta confiarme porque la confianza a veces traiciona. No hay rival pequeño ni rival débil, cada uno tiene lo suyo. Baronessa es una muy buena rival y esta lucha va a dar mucho de qué hablar”.



Una vez que tenga su lucha por el campeonato, saldará cuentas contra Fresero Jr. e irá por su cabellera, “No me importa sean hombres, mujeres, exóticos o minis, para todos hay. Soy la reina del ámbito independiente. Fresero se cuelga de lo que es Big Mami y mi siguiente objetivo es su cabellera”, amenazó.