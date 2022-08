Big Mami puso al bullying en espaldas planas

“Demostrarle al mundo que no importa cuál sea tu físico, mientras tengas las ganas de salir adelante”, es el significado que Big Mami encontró en la lucha libre, un deporte que demanda más esfuerzo físico que mental, pero ella pudo romper ese paradigma de que se necesita un cuerpo escultural para poder estar dentro del ring.

Desde el primer momento en que pisó un gimnasio de lucha libre, la gladiadora de la Ciudad de México se enfrentó a las burlas por su físico, pero las ganas de salir adelante fueron las que pusieron al bullying en espaldas planas, para superarlo.

“A lo largo de mi carrera, me he enfrentado mucho al bullying, a las burlas, a las críticas, a toda esa gente que me dice ‘¿Qué puede hacer ella?’, pero nunca me ha gustado hablar, me gusta más accionar y creo que —con lo poco o mucho que llevo de carrera— mis acciones, mi trabajo, han dicho más que mil palabras y han callado muchas bocas”, declaró Big Mami, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Recordó que —en algún momento— dudaron de su capacidad por su complexión y por ser mujer, lo cual agradece, ya que picaron su orgullo: “Cuando empecé a entrenar, hubo una persona que me decía ‘estás gorda, quítate. Esto no es para las mujeres, vete a lavar trastes’. Fue ahí cuando me armé de valor y decidí demostrarle a esta persona y a todo el mundo que puedo hacer las cosas”.

Quería ser psicóloga o licenciada, pero —al final— la lucha libre le permitió ser un ejemplo a seguir para aquellas personas que por su físico no se atreven a hacer lo que aman: “Me siento orgullosa de poder ser portavoz de esas personas que están en mi situación, que son gorditas, pero por el miedo al qué dirán, a las burlas, no se atreven a salir y hacer lo que más les gusta. Les estoy demostrando que cuando en verdad quieres lograr algo, tienes un sueño y una meta, no importa cuántas veces la gente te tire piedras, lo que importa es que vayas avanzando”.