Rays castigan al 'astro' y obligan al quinto juego

Una de las lecciones que aprendieron anoche los Astros, es que por más que tu as sea Justin Verlander, mandarlo a abrir con tres días de descanso no es opción esta postemporada.

El error para el manager A. J. Hinch no sólo es desgastarse en un Juego 5, sino estar ante una potencial eliminación que no podrá ser calificada como una temporada de fracaso.

Los de Houston cayeron 4-1 por los Rays. Ahora la serie divisional se traslada a Minute Maid Park, donde los Astros consiguieron los dos triunfos frente a Rays.



Verlander fue golpeado desde el primer inning con tres carreras. La de la quiniela un cuadrangular de Tommy Pham. Travis d’Arnaud remolcó la segunda rayita con sencillo que mandó a la registradora a Jin-Man Choi. Con doblete, Joey Wendle terminó el rally para la novena de Tampa Bay.

Si algo enseñaron los juegos del lunes y martes es que Tampa Bay sabe jugar cuando están contra la pared. El equipo con la menor nómina (68 millones de dólares), de todos los que entraron a la postemporada entiende que la presión está para los Astros, que culminaron con el mejor récord de la campaña (107-55).

Si hay una organización y un público que incluso apoya mayormente a los Rays que la gente de Tampa, son las de Yankees y sus millones de fans.



We're going back to Houston! #RaysWin! pic.twitter.com/XLnX0juYdd

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 9, 2019