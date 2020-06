Max Scherzer es conocido por ser uno de los pítchers más dominantes del juego, desde hace varias semanas también por ser la voz más feroz de los peloteros en la disputa que mantienen con los dueños por los ajustes de salarios que se proponen.

La temporada de MLB como todas las ligas en el mundo se tuvo que pausar por la pandemia del coronavirus, lo que atrajo grandes problemas que aún no se pueden estrechar.

“Algunos propietarios han mencionado que tener un equipo no es muy rentable de ganancias”, tuiteo Scherzer “¿Sabes qué otra empresa no es muy rentable en NET? Amazon”.

Con MLB y el sindicato de jugadores todavía en desacuerdo sobre un acuerdo económico, Scherzer apuntó a los beneficios financieros que los propietarios reclaman durante las negociaciones laborales en curso.

MLB si diste que perderán 640 mil dólares por cada juego a puerta cerrada porque el 40 % de los ingresos están vinculados con los fans. El sindicato rebate estas cifras, pero afirma que no se le han dado los datos que necesita para hacer una evaluación completa.

A principios de esta semana, el propietario de los Cardinals de San Luis, Bill Dewitt Jr., discutió el problema del flujo de efectivo entre los equipos.

— Max Scherzer (@Max_Scherzer) June 11, 2020