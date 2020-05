La estrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, criticó a las Grandes Ligasy pidió que dejen ir a las estrellas ligamayoristas a los Juegos Olímpicos, para que el beisbol pueda expanderse.

"Es una broma para mí. Los Juegos Olímpicos de 2020, en Japón. ¿Y no enviarán muchachos de las grandes ligas? ¿Me están tomando el pelo? ¿Quieres hacer crecer el juego tanto como sea posible y no nos dejarás jugar en los Juegos Olímpicos porque no lo haces? ¿No quieres ahorrar dinero por un período de dos semanas? Bueno, eso es tonto", sostuvo Harper al podcast Barstool Sports.

Las Grandes Ligas, en las eliminatorias olímpicas, limitaron la participación de los peloteros en sus respectivas selecciones. De hecho, sólo permitieron que algunos jugadores de AA y AAA acudieran a los certámenes eliminatorios.

Para la segunda ronda de eliminatorios permitieron que algunos ligamayoristas participarán, siempre y cuando no pertenecieran a la lista de 26 activos en las organizaciones.

"La [MLB tiene] que formar parte de los Juegos Olímpicos cada cuatro años. ¿Quieres hacer crecer el juego, realmente quieres llevarlo a diferentes países y a diferentes lugares? Regresas el béisbol a los Juegos Olímpicos pero dejas que jueguen los jugadores de las grandes ligas".

"¿Te imaginas estar en un país extranjero, parado en la línea escuchando tu himno? No hay nada mejor, me emiciona aquí sentado", agregó Harper.

La MLB no permite que sus peloteros estrella disputen los Olimpicos porque se empalma con su temporada regular.

