Evan Gattis dijo que habían hecho trampa y que habían engañado al beisbol y a todos los aficionados de este deporte

El exreceptor de los Astros de Houston, Evan Gattis, reconoció que él y el equipo robaron señales durante la temporada del 2017, en la que se coronaron campeones de la Serie Mundial.

"Hicimos trampa, seguro. Y obviamente engañamos al béisbol y a los aficionados, quienes se sienten engañados, y es algo que me duele", comentó Gattis, retirado después de ganar el gallardete en el podcast 755 Is real del portal The Athletic.

"Pero no estoy pidiendo compasión ni nada de eso porque estoy preparado para que todo el mundo nos odie si ese es nuestro castigo", añadió.

Antes de Gattis, sólo un jugador, el lanzador Mike Fiers, había reconocido que la organización había hecho trampa al robar señales mediante el uso de la tecnología.

El expelotero valora que tras conocerse el asunto algo se tenía que hacer y que era bueno que se trate de limpiar el deporte, aunque para ellos el pedir perdón no sea suficiente de cara a los aficionados.

"Fiers sintió que algo tenía que decir, lo hizo y luego tuvimos que ser castigados, porque de lo contrario hubiese sido peor, aunque reconozco que es un asunto difícil, y por el que mucha gente se siente engañada, algo que entiendo", agregó.