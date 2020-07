El estado de Pensilvania no permitirá que los Blue Jays jueguen en el PNC Park en Pittsburgh en medio de la pandemia de coronavirus, anunciaron funcionarios de salud el miércoles, convirtiéndose en la última jurisdicción para decirle no al equipo a medida que comienza la temporada de beisbol esta semana.

Canadá ya negó la solicitud de los Blue Jays de jugar en Toronto porque la temporada regular requeriría viajes frecuentes de ida y vuelta desde los Estados Unidos, donde los casos de Covid-19 están surgiendo.

Los Blue Jays y los Pirates habían estado esperando para ver si obtenían permiso del estado para continuar con el plan de que PNC Park reemplazara al Centro Rogers.

"En las últimas semanas, hemos visto un aumento significativo en el número de casos de COVID-19 en el suroeste de Pensilvania", dijo en un comunicado la Dra. Rachel Levine, secretaria de salud del estado. “Agregar viajeros a esta región por cualquier motivo, incluso para eventos deportivos profesionales, riesgos para residentes, visitantes y miembros de ambos equipos. Sabemos que este virus no discrimina e incluso puede enfermar gravemente a los atletas profesionales. Estamos comprometidos a proteger la salud y el bienestar de todos los residentes de Pennsylvania”.

Canadá ha aplanado la curva epidémica. Pero el número de nuevos casos confirmados de coronavirus reportados diariamente por el condado de Allegheny, que incluye a Pittsburgh y 1.2 millones de residentes, se ha multiplicado por diez en las últimas dos semanas, en comparación con las dos semanas de junio anteriores a lo que los funcionarios llamaron un aumento alarmante en los casos.

Los funcionarios de salud han atribuido la propagación principalmente a los bares y restaurantes que ignoraban las órdenes de distanciamiento social, así como a los residentes que regresaban de sus viajes a puntos críticos de virus. Para frenar la propagación, los funcionarios de salud han emitido una cascada de órdenes de cerrar bares y restaurantes, restringir el servicio de comidas y recomendar que las personas que regresan de ciertos estados se aíslen en sus hogares durante 14 días.

El acuerdo para compartir el estadio con los Piratas estaba pendiente de aprobación estatal, según dos funcionarios que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles anterior porque no estaban autorizados a hablar antes de la decisión del gobierno.