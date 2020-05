La propuesta de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), para que haya temporada en 2020 dejó a varios peloteros conformes. Sin embargo, algunos mantienen incertidumbre a si en realidad se podrá disputar y por ello, han decidido recurrir a otras maneras de conseguir ingresos, en caso de una cancelación.

“Nosotros queremos jugar, aunque el calendario haría que se empalme con el de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero son puras suposiciones, todo está en el aire. No sabemos, aún así, si haya temporada” sostiene Esteban Haro, pitcher de los Pericos de Puebla. “En mi caso, decidí hacer una inversión en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que me ha permitido tener un ingreso fijo con el que he podido sobrellevar los gastos de mi familia en la cuarentena”.

Mientras que otro pelotero de la LMB, quien pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato, dice que invirtió en dos negocios cuando inició la pandemia para generar dinero extra.



Sin embargo, hay otros beisbolistas que dependen del eventual salario que les dé la LMB para poder mantenerse y a su familia.

“Es mi único ingreso. Lo mejor que nos puede pasar a todos los jugadores, directivos y dueños es que haya temporada. No estoy seguro de que los jugadores se queden callados si no perciben un salario todo este año. Más porque muchos de nosotros somos pilares de familia y firmamos contratos”, opina Francisco Rodríguez, pitcher de los Rieleros de Aguascalientes.

Ningún pelotero ha cobrado su salario este año, pese a tener contrato firmado con su equipo, debido a que los conjuntos sólo les pagan mientras la temporada esté en curso. Con la postergación de la campaña por la pandemia del Covid-19, los cerca de 480 jugadores afectados no han cobrado desde el pasado 7 de abril, fecha en la que originalmente iniciaría la campaña regular.

Otros elementos tampoco han percibido sus sueldos desde enero (cuando terminaron de jugar en la Liga Mexicana del Pacífico) y, en casos extremos, algunos jugadores no han recibido sus pagos desde agosto pasado, cuando terminó la temporada pasada de la LMB.

