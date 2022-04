Iván Terrazas dice adiós a los diamantes este martes

Veinte años después de su primera cita profesional sobre los diamantes, el pelotero Iván Terrazas pondrá fin a un sólida carrera de 15 campañas en la Liga Mexicana de Beisbol. Este martes 26 de abril será cuando dispute su último juego con los Diablos Rojos en el estadio Alfredo Harp Helú.

“Ser aferrado, esa es la clave”, dice Terrazas al hablar de cómo se mantuvo durante 13 temporadas en un club de tanta exigencia. “Hay muchas cosas que vives en el beisbol y que si no te concentras en cuáles son tus objetivos, es fácil perderse”.

Novato del año de la LMB en 2006, Terrazas llegó al Infierno dos años más tarde y logró levantar dos títulos del circuito con los Pingos, siendo capitán de la novena a partir de 2015.

“No me imaginaba retirarme en otro equipo, con otro color y eso me hace muy feliz. Va a ser mi último juego como profesional, ha sido una decisión pensada desde hace ya varios meses, pensando en qué es lo que sigue, con una sonrisa la tomo y me siento satisfecho de los que hemos logrado, agradecido con todos los que han estado conmigo en estos años. Todos tienen un pedacito de esta carrera”, comparte el todavía capitán escarlata.

El beisbol le deja amigos dentro y fuera del terreno de juego, y confía en haber respetado al beisbol para ser recordado en su historia, “los campeonatos del conseguidos han sido lo más especial, aprender a ser campeón y compartirlo en la última etapa con los jóvenes en las ligas invernales, no hay nada más bonito que esa sensación”.

Terrazas jugará su partido 996 el próximo martes, en busca de su imparable mil 140 y su carrera producida 593; además de anotar la 574 en su cuenta.