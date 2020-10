Gobernador justifica caos en estadio de Tomateros

Los aficionados regresaron a los estadios. El inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico significó el regreso del público a los estadios en el deporte profesional de México. En el juego entre los Tomateros de Culiacán y Guasave, en el estadio Tomateros, hubo aficionados que hicieron caso omiso a las medias sanitarias.



Minutos antes de ingresar al estadio, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, mencionó que confiaba en los protocolos de las ligas y en el cuidado de la gente; sin embargo, dentro del inmueble, los seguidores no respetaron la sana distancia en el graderío, donde grupos de personas se sentaron juntos. Además, hay quienes no usaron los cubrebocas y no siguen las reglas de la circulación en el estadio, donde la gente camina junta.

Después de incluso hacerse viral un video donde sacan a dos personas que escándalizaron el partido de Tomateros, mismos que fueron sacados del inmueble, en redes sociales se criticó al gobernador de Sinaloa por permitir aficionados en los estadios de la entidad a lo que justificó que no hay que generalizar ya que la mayoría se portó de forma correcta.

"En el video que anda en redes aparece un joven (el cual fue detenido), yo creo que no es justo generalizar, porque los sinaloenses en la gran mayoría nos portamos de forma correcta y el día de hoy los mazatlecos estoy seguro que se portarán a la altura de la circunstancias", respondió desde su cuenta de Twitter.