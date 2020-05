Diablos Rojos del México se prepara para un posible regreso de la LMB

El presidente adjunto de los Diablos Rojos del México, Miguel Ojeda, aseguró este jueves que su organización se prepara con miras a un posible inicio de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en agosto.

"No hay una fecha para arrancar, pero nos preparamos para un posible inicio en agosto. Nos reunimos semanalmente con los jugadores de forma virtual y los seguimos físicamente, además de darles programas de tiro. No nos costará llegar preparados para la temporada", explicó en declaraciones difundidas por su equipo.

Ojeda, quien jugó en las Grandes Ligas en cuatro equipos distintos, aseguró que los jugadores de los Diablos se mantienen preocupados por la pandemia de la Covid-19 y que la organización los apoya económicamente de forma simbólica.

"Lo mejor sería jugar con público la temporada 2020. Se complicaría si tratamos de jugar a puerta cerrada, no creo que fuera rentable para nosotros. Sería bueno esperar a que se pueda jugar con cierto aforo, no tiene que ser con estadio lleno", agregó.



El exreceptor ostenta campeonatos con los Diablos como jugador y entrenador, por lo que busca convertirse en el primer elemento de la organización en levantar un título en tres facetas distintas.

"Ojalá pueda ostentar ese récord, pero no es algo que me quite el sueño. Me deja tranquilo lo que hice como jugador y entrenador y tengo el deseo y el hambre de ganar como organización, no como presidente", aseguró Ojeda.

La temporada 2020 de la LMB debió iniciar el pasado 6 de abril, pero la contingencia provocada por la pandemia de la Covid-19 que afecta a México obligó a retrasar su inicio a una fecha indeterminada.

El presidente de la LMB, Horacio de la Vega, expuso a Efe que una campaña sin público en las gradas sería inviable, sin embargo, se plantean alternativas.

Los Diablos terminaron la campaña 2019 en el primer puesto de la Zona Sur, mas no pudieron ganar el campeonato de su sector porque fueron eliminados en la final por los Leones de Yucatán.

En 2020, el equipo sumó 11 refuerzos que incluyen el venezolano Edison Barrios y a los dominicanos José 'Jumbo' Díaz y Pedro Araujo, que estarán al mando del nuevo entrenador del México, Sergio Gastelum.

