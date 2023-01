Barcelona y Atlético de Madrid preparan un trueque de jugadores este mercado

Otro periodista reconocido por acertar en sus predicciones de fichajes, Fabrizio Romano, publicó en sus redes sociales el deseo del futbolista neerlandés de arribar al equipo colchonero.



Memphis Depay has no doubts, he’s keen on joining Atlético Madrid since the negotiation started. Personal terms won’t be a problem. #Atléti

The key point of this deal is still about Barcelona and Atléti — not easy to find a solution but talks are still ongoing. pic.twitter.com/kRsUdbxDLc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2023