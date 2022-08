Andy Ruiz ignora las críticas de su físico: “El boxeo no es un concurso de cuerpos”

Andy Ruiz boxeará de nueva cuenta el próximo septiembre ante el cubano Luis ‘King Kong’ Ortiz.

Cuando ‘Destroyer’ logró convertirse en Campeón de los pesos superpesados en 2019, pero además de las felicitaciones por el logro histórico recibió críticas por su peso, hecho que el peleador considera que sí le afectó.

“Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy, yo cargo el peso bien, esto no es un concurso de cuerpos”, declaró Ruiz a ESPN.



Sobre su pelea del próximo 4 de septiembre Andy confirmó que se siente feliz por regresar al encordado, pero no será sencillo.

“Sé que va a ser una pelea difícil y por eso escogimos un rival duro, estamos listos”, expresó el peleador de 32 años de edad.

En caso que Andy Ruiz consiga derrotar al ‘King Kong’ Ortiz ya tiene en mente a su próximo rival.

“Puede ser contra Deontay Wilder, en caso de salir del retiro o contra Usyk o Anthony Hoshua”, sentenció ‘Destroyer’ Ruiz.