El Abierto Mexicano de Tenis no contará con la participación de Carlos Alcaraz y Cameron Norrie, pese a que ya se encontraban en Acapulco, ambos decidieron bajarse del torneo debido a su estado físico.

Alcaraz era el primer sembrado del AMT2023, pero una lesión que sufrió en el Abierto de Río lo obligó a realizarse estudios, el resultado de los mismos arrojó que sufre "una distensión de grado 1 en el isquiotibial" de la pierna derecha.



"Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis, me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto", fue el mensaje por parte del tenista español.

Alcaraz llegó a México el lunes por la noche, su debut en el torneo, que se realiza en la Arena GNP Seguros de Mundo Imperial, era ante el estadounidense Mackenzie McDonald.

Otro que no verá acción en la cancha dura del AMT 2023 es el británico Cameron Norrie.

Norrie el domingo pasado se coronó en el Abierto de Río, justo venció a Alcaraz.

De acuerdo con la organización del torneo, Cameron decidió no competir debido a la "fatiga", su primer juego era contra el francés Adrian Mannarino.

Será hasta las 17:30 horas cuando se defina el orden de juego para este segundo día, los rivales de McDonald y Mannarino serán lucky losers.

