El América ya comenzó a trabajar con miras al Clausura 2023 después de aquella dolorosa eliminación en las semifinales del Apertura 2022 contra el Toluca. La ilusión después de tener récord invicto y terminar como líder terminó de forma dramática, algo que no ha podido olvidar Fernando Ortiz.

Desde esa noche, el ‘Tano’ no ha dejado de pensar en las cosas que cambiará en su equipo para que en el primer semestre de la Liga MX pueda llevar un título más a las vitrinas ‘Azulcremas’, “Los futbolistas saben desde el primer día de pretemporada que se vienen muchas cosas, porque tengo mucho tiempo para trabajar, muchas cosas que tengo en mi cabeza que tengo que llevarlas al campo que en mi cabeza han rondado y no he dejado de pensar desde el día de la eliminación contra Toluca, así que haré todo para conseguirlo”, confesó el estratega argentino.



El mismo entrenador reconoció que visualizarse antes de tiempo como campeones fue un error que no se repetirá para la siguiente temporada, “Nos veíamos levantando la copa y luego nos pegaron un cachetazo tremendo en la semifinal, sin merecer. Hemos hecho el análisis en no repetir esos errores y afrontar un semestre que va a ser muy lindo, vamos a tener una competencia semanal y eso va a ser para mi espectacular en poder entrenar y no poder equivocarme”.

El América viajará el próximo 7 de diciembre a Cancún, donde realizará parte de su pretemporada, para después enfocarse en el torneo amistoso de la Copa Sky que servirá para definir los últimos detalles para debutar ante los Gallos Blancos del Querétaro el 7 de enero en el inicio del Clausura 2023.