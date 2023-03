América es el Real Madrid de México, asegura Álvaro Fidalgo

Aunque trató de ser amable en su respuesta para no herir susceptibilidades, el jugador del América Álvaro Fidalgo ve al América como si fuera el Real Madrid de la Liga MX por varios aspectos, los cuales explicó:

“Primeramente es mi punto de vista, digo que hay que salvar las distancias porque al hablar del Real Madrid, estamos hablando del más grande la historia del futbol, pero bueno, bajo mi punto de vista y creo que no hay argumentos para decir lo contrario, sí, el América es el más grande de México, por títulos, por importancia, esa es mi opinión y eso digo”.

A su lado estaba Fernando “Oso” González, elemento del Rebaño y se le preguntó inmediatamente si estaba de acuerdo o tenía algo que decir, a lo que contestó lo siguiente, “lo único que digo es que ellos tienen un campeonato más y que era así, ojalá podamos alcanzar y Dios quiera pasarlos. Hay que vivir partido a partido y escribir la historia”.

“Oso” González mencionó que este Clásico Nacional se jugará con mucha pasión, que le harán mucho daño al América con la verticalidad, haciendo presión alta, siendo intensos y Fidalgo precisó que le reconocía al Rebaño, el cambio de cara que han tenido en este campeonato.

Henry Martín desmiente a Ricardo Peláez

Luego de las declaraciones del exdirectivo del Guadalajara Ricardo Peláez, quien aseguró que por temas económicos no llegó Henry Martín a Chivas, el delantero del América dijo tajantemente que eso no era verdad y quiso aclararlo, previo al Clásico del próximo sábado en el estadio de Zapopan.

“Para aclarar no fue eso exactamente, no fueron ni las cantidades exactas ni por eso que no llegué a Chivas. Yo estaba pensando, no tenía muchas opciones, Chivas es un gran equipo también, estaba mal con la afición, estaba mal futbolísticamente y no encontraba cabida en el equipo. Veía muy complicado el tema, no venía como pudiera jugar porque tenemos delanteros de mucha calidad y necesitaba tener minutos (por tema de Selección mexicana para el mundial)”.

Martín precisó que se dio un tiempo, analizó la situación, se arropó con los suyos, hasta que se armó de valor para tomar una de las que dice, es la decisión más importante que pudo haber tomado porque ahora le ha dado vuelta a la situación.

“Afortunadamente recapacité a tiempo, lo platiqué con la familia, la institución que siempre me apoyó, con el cuerpo técnico, con mis compañeros como Richard, Bruno Valdez, Alejandro Zendejas, ellos fueron parte fundamental para que no viniera a este equipo. Me quedé a afrontar los problemas que estaba viviendo y afrontar a la afición, porque en estos equipos eres criticado o alabado porque no hay términos medios. Afrontar todo eso me hizo crecer como persona y profesional”.