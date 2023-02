Amazonas, listas para luchar por la Copa Irma González en la Arena México

Protagonistas del momento más dulce y exitoso para lucha libre femenil en México, diez gladiadoras de distintas generaciones, se alistan para unirse al homenaje de Irma González, una de las precursoras de esta disciplina en México.

En su honor, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha lanzado la primera Copa Irma González, que a partir de este año, se disputará en la Arena México.

En este 2023, la cita para entregar la primera edición esta pactada para el próximo 17 de marzo, como parte del evento 'Homenaje a Dos Leyendas', en el que Irma González será reconocida por su trayectoria luchística, acompañando la memoria de Salvador Lutteroth, pionero de la promoción del pancracio en México.

"Irma González es una gran señora, recuerdo que la veía en las luchas estrellas en arenas de provincia. Contenta por que le hagan este reconocimiento, quiere decir que estamos ganado terreno. Es un gran ser humano, hice pareja con ella, una mujer muy alegre que daba muchos consejos, así que vamos a darle su lugar con este torneo", prometió Marcela, estandarte de las llamadas 'Amazonas' del CMLL.

Amapola, otra de las experimentadas en el grupo, también abraza recuerdos con la llamada 'Novia del Santo'. "Siempre agradecida con el CMLL de que nos tenga en los grandes eventos, queremos llevarnos la copa, pero lo más importante es hacerle un homenaje a esta gran señora".

Con González, la une algo más que el aprecio. "Cuando empecé a entrenar en los Baños México fue la primera con la que tomé clases, una persona muy noble y los consejos que te daba eran muy buenos. Ella me recomendó ir con el profesor Súper Muñeco para seguir aprendiendo".

DE CAMPEONA A CAMPEONA

Aliada a La Jarochita, la espectacular Lluvia suma doce defensas del campeonato nacional de parejas, un cetro que portó por primera vez Irma González, junto a su hija, Irma Aguilar, en el año 1990.

Así que ganar esta copa motiva de forma especial a la luchadora capitalina. "Es un homenaje que pedíamos a gritos, que una luchadora fuera reconocida. Así que logros como este son pasos más en nuestro crecimiento. No perdemos la fe de tener una función de mujeres en la Arena México".

Optimismo que comparte la Reina Isis, una de las cartas más fuertes en la nueva generación de estetas en el CMLL. "Ya somos parte fundamental de la empresa, las oportunidades ya están y lo único que tenemos que hacer es no aflojar el ritmo".



Y la chilena Stephanie Vaquer se une al reto de no bajar escalones. "Haciendo historia en la lucha libre femenil, me tiene emocionada porque desde un principio me enseñaron a respetar las jerarquías, hacerle un homenaje a ella es agradecerle por todo lo que hizo por las que ahora luchamos".

La Metálica, La Jarochita, Princesa Sugehit, Zeuxis y Hera, completan el grupo de luchadoras que hasta el momento están confirmadas para batallar por el trofeo, aunque se espera que dos estetas más se unan al combate.

¿QUIÉN ES IRMA GONZÁLEZ?

La exluchadora Irma González es una de las pioneras de la lucha libre profesional femenina en México. Su carrera se extendió por más de cuarenta años, arrancando en la década de los años cincuenta.

Trabajó bajo los personajes de Flor Negra, Rosa Blanca, La Tirana, La Dama del Enfermero, La Novia del Santo y Emperatriz Azteca, entre otros.

Ganó cinco veces el Campeonato Nacional Femenil, dos veces el Campeonato Mundial Femenil de la UWA. Haciendo equipo con su hija Irma Aguilar, estrenaron el Campeonato Nacional de Parejas Femenil en México.

Entre sus trofeos, se cuentan las cabelleras de Chabela Romero, Chela Salazar, Marina Rey y Martha La Sarapera. Pero también consiguió máscaras, como las de la Mujer X y la Rebelde.