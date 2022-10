Álvaro Fidalgo rechaza jugar para la Selección Mexicana

Uno de los jugadores que mayor relevancia ha tenido en este torneo es Álvaro Fidalgo, quien ya es considerado como uno de los mejores en el futbol mexicano y pieza clave de Fernando Ortiz para el liderato que lograron en el Apertura 2022.



Su extraordinario nivel generó el debate entre los aficionas – y algunos de sus compañeros – en naturalizarse mexicano para poder ser tomado en cuenta para la Selección Mexicana, pero es algo que no le interesa al español.



1 a 1 @marccrosas con @Alvaro10fidalgo En vivo por TUDN pic.twitter.com/1KPFJ4Cw9X — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 10, 2022

“Si te soy sincero, en mi corazón es jugar con España porque representar a tu país que sientes, del que eres es algo inigualable, en categorías inferiores me tocó estar con la selección durante muchos años y la sensación era increíble”, manifestó para TUDN.

Vestir la camiseta del Tricolor no lo tiene considerado, “Realmente no es una cosa que me haya planteado, diga sí o no, mis propios compañeros me lo dicen, pero no es una cosa que me plantee y mi sueño es seguir creciendo como futbolista”.