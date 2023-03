Abierto Mexicano de Tenis: ¿Quiénes jugarán las semifinales este viernes 3 de marzo?

El Abierto Mexicano de Tenis ya tiene listo sus semifinalistas, este quinto día de acción habrá duelos protagonizados por cuatro tenistas sembrados en el torneo, es decir, el espectáculo está garantizado.

Los estadounidense Tommy Paul y Taylor Fritz, así como el danés Holger Rune y el australiano Alex De Miñaur son quienes siguen con oportunidad de pelear por el ‘Guaje de Plata’.

Tommy Paul llegó a esta fase del torneo tras derrotas 6-2 y 6-2 a Mc Donald. Taylor Fritz dio cuenta de su compatriota Tiafo por 6-3 y 6-4. Mientras que Alex de Miñaur liquidó 6-2 y 6-2 a Taro Daniel.



La cuarta noche de actividad en la Arena GNP cerró con la clasificación del danés Holger Rune, el danés se enfrentó a Matteo Berrettini. El partido se vio pausado debido a la lluvia, esto ocurrió al finalizar el primer set, mismo donde el italiano mostró molestias en la parte posterior de una pierna, así que Berrettini decidió abandonar el juego una vez que inició el segundo set.

La despedida de Berrettini provocó que el público lo abucheara, al final Rune ganó 6-0 y 1-0, teniendo la oportunidad de pelear por la corona de Acapulco.

LEE TAMBIÉN: Tommy Paul el primer semifinalista del Abierto Mexicano de Tenis

¿Cuáles son las semifinales del Abierto Mexicano de Tenis?

Singles

Tommy Paul (7) vs Taylor Fritz (3)

Holer Rune vs (4) vs Alex de Minaur (8)

Dobles

Wesley KKoolhof/Neal Skupski (1) vs Alexander Erler/Lucas Miedler

Andre Goransson/Ben McLachlan vs Nathaniel Lammons/Jackson Withrow