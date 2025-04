Entrevistamos a Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de Chopard y a Karl-Fritz Scheufele, Estrategia y Desarrollo de Chopard en la presentación de la nueva colección Alpine Eagle en Gstaad.

Tiempo de Relojes (TR): Alpine Eagle es actualmente la colección emergente de Chopard y mucho le debe a Karl Fritz que propuso recuperar el modelo St. Moritz. ¿La próxima generación está lista para tomar mayor protagonismo?

Karl-Friedrich Scheufele (KFS): Hago énfasis en que mis hijos Karl-Fritz y Caroline-Marie participen en las decisiones de lo que se va a lanzar. Tomamos decisiones conjuntas. La industria relojera es víctima de ciclos económicos a corto plazo, pero debe tener una visión a largo plazo, especialmente en los desarrollos técnicos. Y de las decisiones que tomamos hoy, algunas ideas se verán en diez años. Por eso es importante incluir a la generación joven, porque tal vez en una década nos recriminen que las decisiones tomadas ahora no les ayuden. Por eso es importante incluirles.

Karl-Fritz (KF): Mi hermana y yo somos muy afortunados porque cuando hablo con otros amigos que están en negocios familiares tradicionales de cuarta o quinta generación, no necesariamente en relojes, no participan en ninguna actividad creativa o ideas estratégicas y mi padre y el resto de la familia siempre han estado abiertos a nuevas ideas. Creo que incluso mi hermana pequeña, que aún no está con nosotros en el negocio, tiene una opinión firme y hace oír su voz, y eso ayuda. Siempre hay que cuestionarse a uno mismo.

Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF. Foto: Cortesía Chopard

TR: La colección Alpine Eagle tiene mucho protagonismo en 2025. ¿Cuánto van a permitir que crezca para no caer en una excesiva dependencia de ella?

KFS: Cuatro de los cinco relojes Alpine Eagle que presentamos son ediciones pequeñas. De la pieza de joyería solo podemos producir diez unidades al año y de los modelos de platino, 40 unidades. El 41 SL Cadence 8HF ultraligero está limitado a 250 unidades. No hay riesgo de inundar el mercado. Se convertirán en relojes buscados y son importantes embajadores de esta colección. El modelo Monte Rosa probablemente se interrumpirá a finales de año. No porque no se venda pero queremos que los coleccionistas se sientan bien con lo que compraron y que sepan que habrá algo nuevo. Y esta es la idea con Alpine Eagle. Tenemos más bien el enfoque de un pequeño relojero independiente. Por supuesto, existe la gama principal de Alpine Eagle que continúa y que también se actualiza regularmente. Ahora, por ejemplo, toda la gama tiene un nuevo cierre en el brazalete, como una actualización silenciosa. Y a finales de año todos los nuevos modelos de la línea básica incluirán este broche. Estamos trabajando en un cierre ajustable también, así que Alpine Eagle es una historia en curso.

TR: ¿Qué enfoque hay en la línea L.U.C?

KF: Hay mucha atención en L.U.C. Con los años me he convertido en un gran nerd de relojes y me encantan los relojes de época y como éstos han influenciado a la relojería. Así que, por supuesto, L.U.C sigue siendo nuestra alta relojería muy atractiva y es parte del negocio. Puedo ser insistente en algunos pequeños detalles, porque me parece que es fascinante, y por eso ves un montón de ideas cruzadas entre Alpine Eagle y L.U.C, sobre todo en los movimientos, porque es lo que mejor sabemos hacer en Chopard. Así que tiene sentido juntarlo todo, por eso es fácil pasar de uno a otro.

Chopard L.U.C Lunar One. Foto: Cortesía Chopard

TR: Cuando hace dos décadas otras marcas se enfocaban en relojes llamativos con I + D, Chopard seguía fiel a la tradición. Hoy la tendencia vuelve a relojes más sencillos y puristas. ¿Les llena de satisfacción?

KFS: Con L.U.C siempre hemos incluido la innovación en el proceso. Cuando se lanzó el calibre 1.96 era muy innovador, porque tenía dos barriletes apilados, un micro rotor, certificación COSC y más de 70 horas de reserva de marcha. No había ningún movimiento parecido y hoy en día sigue siendo uno de los mejores movimientos en términos de rendimiento del mercado. Pero se podría decir que se hizo de una manera tradicional en el diseño. Ahora todo el mundo ama el enfoque tradicional, auténtico, y el lujo silencioso. Y esto es perfecto para nosotros. No nos apresuramos a adaptarnos a nuevas tendencias, somos como somos. Lo único que estamos haciendo son cambios como tomar un reloj como el L.U.C Quattro, que cuando salió era mucho más pequeño de lo que llegó a ser. Pero por lo demás nunca nuestros relojes son ruidosos. Nuestra filosofía es la discreción.

KF: Somos afortunados de no trabajar en fashion porque tienes que cambiar tus colecciones, estilo y cortes cada temporada dependiendo de lo que sucede en las redes sociales y la cultura pop. En relojes si alguien viene a nuestra boutique y sabe los valores que representamos y cuál es el estilo Chopard de relojería y compra uno de nuestros relojes, en 20 años se va a seguir sintiendo conectado con la marca. Y eso es, por suerte, lo que sentimos cuando tomamos el L.U.C 1860 del 1997, que sigue teniendo esa filosofía. Todavía tiene el movimiento icónico y se puede reconocer que es un L.U.C. Esto es lo importante para nosotros.

Karl-Friedrich Scheufele, Karl Scheufele y Karl-Fritz Scheufele. Foto: Cortesía Chopard

TR: Este año Chopard recibió el premio de la sustentabilidad en el GPHG. ¿La industria relojera puede ir más allá o estamos en el límite en este aspecto?

KFS: No. Todavía estamos buscando la solución para ofrecer titanio reciclado. La versión de titanio que ofrecemos hoy no es claramente reciclada o no lo suficientemente. Así que estoy presionando a todos en el equipo para buscar una solución o encontrar un proveedor que esté dispuesto a suministrar titanio reciclado. Y aún quedan muchas más cosas. Ahora estamos trabajando cada vez más en el embalaje de los relojes, pero hay un dilema con algunos clientes, que quieren un estuche muy impresionante, pero otros dicen oh, no, no necesito eso, me basta con una pequeña bolsa. Estamos pensando en la solución de dar la opción para quien no quiera un gran estuche.

Chopard L.U.C QualitÉ Fleurier, GPHG 2024 en la categoría de Sustentabilidad. Foto: Cortesía Chopard

TR: ¿Cómo percibes el 2025 para Chopard y la industria relojera en un entorno de incertidumbre?

KFS: Todavía soy positivo para la industria relojera a largo plazo. A corto plazo experimentamos esta severa desaceleración en China de las marcas de lujo en general. Pero creo que la autenticidad, la originalidad y el enfoque correcto de las firmas relojeras van a permitir superar este período difícil. Creo que la gente todavía regala relojes a su familia, amigos y a sí mismo. También hay más jóvenes coleccionistas de relojes y nerds de relojes de lo que jamás imaginé. Karl Fritz es quien me tiene al tanto de todo esto.

Creo que hay un futuro brillante, aunque ahora todo está un poco caótico porque la gente está preocupada. Para que cualquier negocio crezca, se necesita dirección, estabilidad y visibilidad. Y obviamente, el tipo que está al mando ahora en Estados Unidos está proporcionando exactamente lo contrario todos los días. Pretende ser un buen hombre de negocios, pero creo que no tiene ni idea. Lo que los negocios necesitan es justo lo que acabo de decir y no lo estamos viendo en ninguna parte. Esto es un problema continuo en este momento. El otro problema es que el mundo está conectado y no puedes desconectarlo, porque todos nos necesitamos unos a otros sin importar cuán grande seas.

Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de Chopard. Foto: Cortesía Chopard

TR: Chopard es una de las pocas firmas que tiene prestigio haciendo joyas y relojes. ¿En el futuro ve más influencia cruzada entre ambos mundos?

KFS: El mejor ejemplo es el Alpine Eagle con el bisel de topacios. Es un cruce perfecto de un lado al otro. Tenemos la experiencia en la fabricación de relojes joya y la hemos introducido en el Alpine Eagle.

KF: Tener ambos oficios nos permite hacer experimentos que otras marcas quizás no podrían hacer, o tendrían que hacer externamente, lo que sería más complicado en términos de I+D, con piedras de colores o engastes especiales de gemas. Por ejemplo, el acabado del brazalete del Alpine Eagle desde los primeros modelos lo trabajamos con los equipos de joyería para los reflejos de la luz. Son especialistas en hacer brazaletes, collares y aretes, que son superficies muy pequeñas que requieren mucho pulido para reflejar la luz correctamente. Tener esta experiencia interna es muy valioso para los relojes y nos permite trabajar en proyectos especiales incluso para el L.U.C. Pero, por otro lado, cuando hacemos un reloj de mujer con diamantes también tenemos la experiencia con los movimientos que podemos utilizar. Ambos mundos son muy complementarios.

TR: ¿Cuál es el plan con Chopard para el mercado de América Latina?

KFS: Chopard realmente necesita una representación fuerte en México y estamos buscando la manera de establecer Chopard de una forma mucho más sólida. Nos está yendo bien en otros países más al sur, como Argentina. El único país donde no estamos representados es Brasil, pero no somos los únicos, porque es un mercado muy complicado para el lujo. Pero tenemos muchos clientes de esta parte del mundo en Miami, Nueva York, París o Londres. Pero en particular, México es realmente un lugar donde debemos estar más presentes.

