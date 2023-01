Youtuber "Pautips" vincula trastornos alimenticios con Satanás y la tunden en redes

La youtuber bogotana Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia con 8 millones de seguidores en Instagram y más de 9 en su canal principal de YouTube. En sus redes sociales produce contenido sobre maquillaje, cuidado de la piel, ejercicio físico, autoayuda y otros temas.

Recientemente, logró llamar la atención de su audiencia digital por realizar un videoblog hablando sobre la difícil situación que viven las personas que padecen trastornos alimentarios (TCA). Si bien al principio narró desde su experiencia personal, luego se acogió a la biblia y a conceptos religiosos para explicar su punto de vista.

Esto no cayó bien entre algunos internautas, quienes no dudaron en criticarla diciéndole que con este tipo de temas debía ser muy cuidadosa al hablar, pues la sensibilidad de pacientes con TCA se debe tratar con cautela. Entre algunas de sus cuestionables afirmaciones, relacionó estas enfermedades con satanás.

“Cuando recibes al espíritu santo en tu vida sabes que tienes dominio propio, que quiere decir que puedes desobedecer a Satanás, que puedes resistir al diablo y que resistiendo a sus ideas puedes salir de ahí y poco a poco esa llama del trastorno alimenticio que se ve tan fuerte, cada vez que tu dejas de alimentarlo, se va ir secando”, enunció la bogotana.

Indudablemente los comentarios no dudaron en aparecer y muchos la recriminaron por estar supuestamente desinformando a su audiencia con una temática que debe ser tratada por especialistas.

“Pautips diciendo que los trastornos alimenticios son por culpa de satanás y que se curan orando”, Pautips minimizar la enfermedad es demasiado irresponsable. Los trastornos psíquicos no se manifiestan por falta de Dios, no son batallas espirituales, no se curan orando”, “cuando te arrodilles a vomitar, te estás arrodillado a adorar a satanás”, fueron algunas reacciones.

¿Qué es un TCA?

Según la revista científica 'UNC School of Medicine’, los trastornos de conducta alimentaria (TCA) se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas no saludables. Estos patrones de conducta alimentaria están asociados con angustia emocional, física y social. Los TCA no discriminan a base del género, edad, o raza. Se pueden encontrar en ambos géneros, en cualquier edad, y pueden ocurrir en cualquier raza o grupo étnico.

Por lo general se presentan con ausencia del apetito de forma consciente y los padecimientos más comunes son la Bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa, y el atracón. No acudir a una asistencia profesional puede ocasionar enfermedades derivadas de los conductas e incluso puede provocar la muerte.

