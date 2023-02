Yoko Ono cumple 90 años: ¿Por qué la culpan de separar a los Beatles?

Este 18 de febrero, la artista conceptual Yoko Ono, viuda del cantante y compositor británico John Lennon, cumplió 90 años de edad

Durante sus años junto al exbeatle no fue bien recibida entre los fans del músico, una influencia que cambió al cantante.

¿Por qué la culpan de separar a los Beatles?

Se dice que uno de los principales factores que contribuyó a la separación de Lennon de los Beatles fue su relación con Yoko Ono.

Lennon conoció a Ono en 1966 y pronto se enamoró de ella. A medida que su relación se profundizaba, Lennon comenzó a pasar más tiempo con Ono y a involucrarla en su trabajo creativo.

Los otros miembros de la banda se sentían incómodos con la presencia constante de Ono en el estudio de grabación y en las sesiones de composición.

En 1970 se hizo oficial la separación de The Beatles. En aquel entonces, se comentó mucho sobre la injerencia que pudo haber tenido Yoko Ono en dicha decisión.

Paul McCartney niega hecho

Sin embargo, Paul McCartney negó este hecho en una memorable entrevista con el periodista David Frost en noviembre del 2012.

El compositor de "Hey Jude" admitió que "ciertamente ella no rompió el grupo, el grupo se estaba disolviendo". En este sentido, McCartney afirmó que de no haber sido por la importancia de Yoko en la vida de Lennon, él no hubiera sido capaz de escribir "Imagine" con su mensaje pacifista y espiritual.

Para Paul, ella le mostró a Lennon una visión distinta y atractiva de la vida, lo que le permitió dar un giro en el estilo de sus composiciones, puliendo sus materiales como solista.

Con información de El Comercio Perú.

