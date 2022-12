Yeri Mua acusa a su ex de deber millones de pesos; puso como aval su casa y podría perderla

A través de redes sociales surgió una nueva controversia en torno a la ruptura de los influencers Yeri Mua y Brian Villegas “Paponas”.

Mediante un video en Facebook, la también reina del Carnaval de Veracruz le pidió a su expareja que le regrese todo su dinero “No me has pagado ni un peso del que me debes y recuerda que la del dinero era yo, no tú, que no se te olvide”, mencionó.

Con una expresión de angustia explicó que Brian le pidió que diera una de sus propiedades como aval para que él pudiera obtener un crédito con el fin de comprar una camioneta y abrir el negocio en Boca del Río.

“Yo no sabía qué era un aval y di mi propiedad para que le dieran el crédito para que pudiera poner una camioneta a su nombre y su negocio de Boca del Río, ahora estoy aterrada de perder mi primera casa que tanto trabajo me costó pagar”, dijo.

Asimismo escribió en su cuenta de Twitter que está dispuesta a donar una parte del dinero que le debe su expareja a fundaciones.

“Si me regresa mi dinero donaré una parte a fundaciones, por favor ayúdenme a que me quiten de aval y me paguen mi dinero”, escribió.

De igual modo contó que el Paponas la estafó en diversas ocasiones e incluso ha llegado a acosarla, por lo que ahora tiene prohibida la entrada al fraccionamiento donde ella vive.

“En el Coyame Fest en Boca del Río, me iban a pagar medio millón de pesos y Brian hizo la negociación con el señor Coyame, pero yo jamás vi ese dinero porque me dijo que lo estafaron y sólo le dieron 100 mil pesos, dinero que también se quedó”

Al final aseguró que lo único que quiere es estar tranquila y empezar el año sin tocar temas relacionados con su expareja. “Yo sé que hay gente que va a apreciar mi cariño y ya no voy a dejar que gente malagradecida entre a mi vida”, expresó.

